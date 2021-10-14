Путин назвал условие успешного развития России

Семейные ценности – важнейшая нравственная опора

Важнейшая нравственная опора России, как в настоящем, так и в будущем, это семейные ценности. Они крайне значимы и дороги для всего российского общества – несмотря на то, что такая позиция зачастую вызывает споры и критику со стороны других стран, заявил президент России Владимир Путин.

"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", — сказал Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Российский лидер 12 октября заявил, что необходимо формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Президент назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Это представляет угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны, приводят слова Путина "Известия".

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