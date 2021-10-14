Россия возобновит полеты в девять стран

Перед полетом следует пройти вакцинацию

Россия возобновит авиационное сообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.

Новые меры начнут работать с 9 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Решение было принято с учетом эпидобстановки в вышеперечисленных странах.

Кроме того, Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиаперелетов на курорты Египта, а также на рейсы в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ, передает ТАСС.

Перед полетом следует пройти вакцинацию для защиты от ковида, напомнили в оперштабе.

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