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В Кремле объяснили, от чего зависит ревакцинация Путина

13:40
  • четверг
  • 14 октября 2021

Президент прошел вакцинацию весной 2021 года

Решение о ревакцинации от коронавирусной инфекции президента России Владимира Путина будет зависеть от рекомендаций специалистов. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин очень внимательно относится к вопросу защиты от COVID-19. Как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано, цитирует Пескова ТАСС.

Первым компонентом препарата от коронавируса Путин вакцинировался 23 марта, вторым – 14 апреля. Поскольку глава государства привился весной, у него сохраняется высокий титр антител, поэтому ревакцинацию президент пока не проходил.

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