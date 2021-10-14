В Кремле объяснили, от чего зависит ревакцинация Путина

Президент прошел вакцинацию весной 2021 года

Решение о ревакцинации от коронавирусной инфекции президента России Владимира Путина будет зависеть от рекомендаций специалистов. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин очень внимательно относится к вопросу защиты от COVID-19. Как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано, цитирует Пескова ТАСС.

Первым компонентом препарата от коронавируса Путин вакцинировался 23 марта, вторым – 14 апреля. Поскольку глава государства привился весной, у него сохраняется высокий титр антител, поэтому ревакцинацию президент пока не проходил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram