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В Подмосковье нашли подпольную оружейную мастерскую

15:20
  • четверг
  • 14 октября 2021

Подозреваемые в преступлении задержаны

Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали полицейские в подмосковном Краснознаменске. Трое злоумышленников организовали незаконное производство в арендованном гараже. Там они переделывали непригодное для стрельбы оружие в боевое для дальнейшей продажи. При попытке сбыта их и задержали, сообщает "ТВ Центр".

"Полицейскими были задокументированы факты продажи переделанных кустарным способом пистолета и пистолета-пулемета с комплектом боеприпасов. Проведенная экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы боевыми патронами. В результате межведомственной спецоперации с участием спецподразделений Росгвардии подозреваемые были задержаны", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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