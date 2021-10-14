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В Кремле высказались о пенсионной реформе

13:55
  • четверг
  • 14 октября 2021

Песков прокомментировал заявление депутата Госдумы

Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается. Заявление депутата Госдумы Светланы Журовой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется", - ответил Песков журналистам.  Вопрос касался слов парламентария от "Единой России": Светлана Журова сообщила ранее, что пенсионная реформа может быть скорректирована в обозримой перспективе.

Законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, неоднократно вносили в Госдуму представители парламентской оппозиции. Закон об изменении пенсионной системы в России был принят в 2018 году: возраст выхода на пенсию был увеличен с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году, а переходный период продлится до 2028 года, напоминает ТАСС.

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