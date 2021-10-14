"Белые мухи": синоптик назвал дату первого снега в Москве

Ожидать формирования снежного покрова пока не стоит

Первый снег выпадет в Москве в начале следующей недели — 19 октября. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью температура опустится до нулевой отметки, а днем показатель будет составлять не более трех-восьми градусов тепла.

При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве наряду с дождем не исключается вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега, рассказал Тишковец.

Однако синоптик призвал не ждать формирования снежного покрова — первый снег будет носить символический, локальный, скоротечный характер. "Белые мухи" будут таять еще в воздухе.

Тишковец также предупредил, что из-за устойчивых заморозков в ночь на 20 октября выпавшая накануне влага может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные "блюдца", сообщает РИА Новости.

Предстоящей зимой температура на большей части Европейской России ожидается в пределах нормы или немного выше, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом эксперт предупредил, что прогноз, вероятнее всего, будет корректироваться, поскольку "атмосфера хаотична по своей природе".

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