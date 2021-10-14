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Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в пермском вузе

14:21
  • четверг
  • 14 октября 2021

Бекмансуров проведет под стражей минимум два месяца

Дзержинский районный суд Перми санкционировал взятие под стражу Тимура Бекмансурова, обвиняемого в стрельбе в одном из пермских вузов. Соответствующее решение было принято в четверг, 14 октября, на выездном судебном заседании.
Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в вузе

Бекмансуров остается в больнице, куда его доставили в связи с ранением при задержании. Состояние обвиняемого оценивается как средней степени тяжести, поэтому суд принимал решение о мере пресечения на заседании в лечебном учреждении.

Тимур Бекмансуров проведет под стражей минимум два месяца, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что Бекмансуров полностью признал вину во вменяемом ему преступлении. Состояние здоровья обвиняемого позволяет проводить с ним следственные действия.

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