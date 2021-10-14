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Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продукты

14:40
  • четверг
  • 14 октября 2021

Координировать работу будет первый вице-премьер Андрей Белоусов

Необходимо проанализировать все предложения по сдерживанию роста цен на продукты. С таким заявлением в четверг, 14 октября, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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На заседании кабинета министров глава правительства отметил, что меры властей по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.

Премьер поручил проанализировать действующие программы, "понять, чего нам не хватает", а также подготовить соответствующие предложения к докладу.

Координировать работу со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Министерство сельского хозяйства России разработало план мер по расширению предложения на рынке продовольствия. Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, причинами продовольственной инфляции являются проблемы со стороны предложения. Для их решения будет предложен план действий.

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