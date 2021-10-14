Песков назвал условие ввода жестких мер для борьбы с COVID-19

Всё зависит от нагрузки на систему здравоохранения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг рассказал, в каком случае власти будут принимать жесткие меры в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В тех регионах, где ситуация приближается к критической, когда просто возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь поступающим больным, тогда власти, исходя из своих особых полномочий, принимают иные решения", - отметил кремлевский спикер, которого цитирует газета "Ведомости".

Как при этом уточнил пресс-секретарь, точной "черты" по числу заболевших у властей нет. Жестких ограничений в конкретном регионе не будет, пока система здравоохранения там не начнет "захлебываться".

Вместе с тем Песков указал на необходимость активизировать работу по разъяснению населению необходимости вакцинации.

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