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Мишустин обозначил приоритет в работе правительства

14:43
  • четверг
  • 14 октября 2021

Власти выделяют на эти цели еще 28 миллиардов рублей

Приоритетом в работе российского правительства останется поддержка семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Власти выделяют на эти цели значительные средства.
Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле

"Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства", - сказал премьер на заседании кабмина.

Мишустин уточнил, что семьям с детьми от 3 до 7 лет власти выделят более 28 миллиардов рублей. А многодетным семьям кабмин дополнительно выделит 6 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

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