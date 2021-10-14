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На выплаты многодетным семьям выделят еще 6 млрд рублей

14:58
  • четверг
  • 14 октября 2021

Детей в стране рождается все больше

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании правительства в четверг, что власти выделят еще порядка 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми до трех лет.
Единовременную выплату получили почти 40 млн пенсионеров

Как напомнил глава кабмина, родители имеют право на ежемесячную денежную выплату после рождения третьего ребенка или последующих детей. Получать ее можно до достижения ребенком трех лет.

По словам Мишустина, выделенные средства обеспечат выплатами свыше 48 тысяч ребят.

"Детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах", - объяснил премьер (цитата по ТАСС).

Кроме того, на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно будет дополнительно направлено еще около 28 миллиардов рублей.

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