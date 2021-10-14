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Рособрнадзор: экспресс-тесты в школах помогут избежать удаленки

14:48
  • четверг
  • 14 октября 2021

Очный формат необходим для детей

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о введении в российских школах экспресс-тестирования на COVID-19.
Оперштаб Москвы разъяснил порядок экспресс-тестирования на COVID-19 в школах

"Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов. Это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы", - сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

Музаев добавил, что альтернативы очному формату нет.

Как ранее сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, экспресс-тестирование является быстрым и эффективным механизмом выявления инфекции. Процедура взятия материала для анализа безболезненная и абсолютно безопасная. Результат тестирования станет известен уже через 15 минут.

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