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Врач оценил число непривитых, которым удастся избежать COVID-19

15:01
  • четверг
  • 14 октября 2021

Коронавирус поражает всех, предупредил медик

Всего 1-2% людей, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, удастся избежать заражения. Такое мнение в четверг, 14 октября, выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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Медик подчеркнул, что в настоящее время COVID-19 поражает всех, поэтому избежать инфицирования сможет крайне небольшое количество непривитых, сообщает РИА Новости.

В России между тем установлен новый максимум заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. 14 октября в оперштабе рассказали, что за последние 24 часа в стране выявили 31 299 заразившихся коронавирусом за сутки, общее количество инфицированных увеличилось до 7 892 980. Умерли 986 человек, выздоровели  21 670.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 растет из-за поведения россиян и низких темпов вакцинации. Министр подчеркнул: необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.

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