Путин назначил Разинкина первым замгенпрокурора России

Президент подписал еще три назначения

Первым заместителем генерального прокурора России назначен Анатолий Разинкин. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что Разинкин переведен на новую должность с поста заместителя генпрокурора, который занимал с 20 мая 2020 года.

Подписаны президентом и еще три назначения. Путин назначил прокурором республики Тыва Сергея Дябкина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором стала Елена Макушенко, а Волжским межрегиональным природоохранным прокурором — Александр Илюшин.

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