Джаред Лето поздравил неизлечимо больную россиянку с днем рождения

Музыкант исполнил давнюю мечту Анастасии

Американский музыкант и актер, обладатель премии "Оскар" Джаред Лето позвонил россиянке Анастасии Петровой, страдающей от неизлечимой болезни, и поздравил ее с днем рождения.

Организован звонок был по просьбе брата девушки фондом помощи хосписам "Вера".

"Настя большой фанат. Её фанатская любовь – Джаред Лето – музыкант рок-группы 30 Seconds to Mars. Слушать Лето Настя начала в 11 лет. В 19, чтобы оказаться на концерте, она отстояла в очереди больше пяти часов", - сказано в сообщении фонда.

Беседа продлилась чуть больше десяти минут. Лето рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, попросил обнять семью за него. Анастасия же рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.

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