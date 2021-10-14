Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 43 млн россиян

Хотя бы одну дозу вакцины получили чуть больше 51 млн человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России полностью прошли 43 млн человек. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Представитель Минздрава также отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 51 млн россиян, сообщает "Интерфакс".

Всего 1-2% людей, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, удастся избежать заражения. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Медик подчеркнул, что в настоящее время COVID-19 поражает всех, поэтому избежать инфицирования сможет крайне небольшое количество непривитых.

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