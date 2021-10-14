ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 43 млн россиян

15:27
  • четверг
  • 14 октября 2021

Хотя бы одну дозу вакцины получили чуть больше 51 млн человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России полностью прошли 43 млн человек. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Песков назвал условие ввода жестких мер для борьбы с COVID-19

Представитель Минздрава также отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 51 млн россиян, сообщает "Интерфакс".

Всего 1-2% людей, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, удастся избежать заражения. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Медик подчеркнул, что в настоящее время COVID-19 поражает всех, поэтому избежать инфицирования сможет крайне небольшое количество непривитых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.