Сергея Меликова избрали главой Дагестана

Депутаты Народного собрания Дагестана выбрали его из числа трех кандидатов, предложенных президентом России

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов избран главой региона. Об этом сообщает РИА Новости.

14 октября депутаты Народного собрания Дагестана VII созыва избирали главу республики из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. За Меликова отдали голоса 82 депутата и 87 проголосовавших. Позже в четверг пройдет инаугурация главы республики.

5 октября 2020 года Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

20 сентября 2021 года глава государства представил трех кандидатов на пост главы Дагестана: врио руководителя республики Сергея Меликова (выдвинут партией "Единая Россия"), члена избиркома республики, с сентября 2021 года - депутата Народного собрания Самира Абдулхаликова (КПРФ) и заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

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