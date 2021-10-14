Полиция назвала произошедшее в Кунгсберге терактом

Погибли пять человек
Нападение в норвежском городе Кунгсберге было терактом, считает полиция безопасности Норвегии.
"В данный момент произошедшее в Кунгсберге выглядит как теракт, но расследование прояснит точнее, какой был мотив", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что нападавший с луком - им оказался 37-летний датчанин - был задержан. Он убил четырех женщин и одного мужчину. Еще два человека получили ранения.
Подозреваемый признал вину. Причину своего поступка он не раскрыл. Известно, что совершивший нападение был обращен в ислам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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