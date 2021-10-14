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Полиция назвала произошедшее в Кунгсберге терактом

15:41
  • четверг
  • 14 октября 2021

Погибли пять человек

Нападение в норвежском городе Кунгсберге было терактом, считает полиция безопасности Норвегии.
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"В данный момент произошедшее в Кунгсберге выглядит как теракт, но расследование прояснит точнее, какой был мотив", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что нападавший с луком - им оказался 37-летний датчанин - был задержан. Он убил четырех женщин и одного мужчину. Еще два человека получили ранения.

Подозреваемый признал вину. Причину своего поступка он не раскрыл. Известно, что совершивший нападение был обращен в ислам.

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