Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Рыбам в этот день стоит быть сдержанными, а Львов ждет удача

Гороскоп на сегодня, 15 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Несмотря на сонное утро, день вас ждет весьма продуктивный. На его первую половину можно планировать переговоры, любую деловую активность. А вот вечер проведите в компании любимого человека.

Телец

Этот день подойдёт для решения спорных вопросов, выступлений на публике, создания экспертного контента. Готовьте платформу для грандиозного старта.

Близнецы

С самого утра вас переполняют позитивные эмоции. Благодаря этому работоспособность на высоте. А значит, удастся разрешить часть важных, давно отложенных задач.

Рак

Уделите внимание семье, ведь близкие невероятно нуждаются в вас. Можно провести яркое торжество, заняться вместе спортом, пройти с детьми полезный мастер-класс.

Лев

Сегодняшний день поможет вам разложить по полочкам свои желания и потребности, понять, как разрешить возникшие разногласия. Удача определённо на вашей стороне.

Дева

Заряд энергии и вдохновения принесет вам сегодняшний день. Их стоит направить на удовлетворение творческих амбиций и своих интеллектуальных потребностей.

Весы

Сегодня поворотный день – он заставит вас иначе взглянуть на ситуацию, которая вас тяготит. Вы сможете наконец найти из нее выход, хотя сейчас кажется, что его нет.

Скорпион

Дипломатичность обычно не ваш конек, но только не сегодня. При помощи правильных слов вы сумеете добиться всего, что запланировали. Но помните: малейшая агрессия закроет перед вами двери.

Стрелец

День несёт энергию творчества, общительности, дружелюбия. Сегодня вы сможете успешно договориться с коллегами, партнерами, инвесторами и прочими людьми, от которых зависит ваше будущее.

Козерог

Проблемы с самочувствием, неурядицы в бизнесе и личной жизни. Дело не в вас, просто сейчас такой период. Отвлекайтесь от апатии и негативных мыслей при помощи йоги, ароматизированной ванны, медитаций.

Водолей

У вас весьма сложный, но продуктивный период. Сегодня вы сделаете тот объём работы, что планировали на следующую неделю. Действуйте, не думая о предстоящих выходных. Результат не заставит себя ждать.

Рыбы

Попытайтесь сегодня не конфликтовать с окружающими. Звезды предупреждают: в общении с близкими назревает скандал, он может вспыхнуть от одной искры в виде критики. Будьте сдержаннее!

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