Саакашвили поблагодарил Balenciaga за поддержку

Креативный директор модного дома требует немедленно освободить экс-президента Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил креативного директора модного дома Balenciaga за поддержку.

Демна Гвасалия ранее присоединился к акции в защиту политика. Он потребовал немедленно освободить Саакашвили из тюрьмы. Записку Free Misha с подписью дизайнера распространил адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия.

"Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить Демну Гвасалию. Я так гордился его дизайном, когда видел в Лос-Анджелесе майки с грузинскими надписями. Горжусь, что сейчас он поддерживает меня", - заявил Саакашвили в письменном интервью оппозиционному грузинскому телеканалу "Мтавар архи".

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Соратники обеспокоены состоянием его здоровья. Сегодня 14-й день голодовки политика.

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