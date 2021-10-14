Два ракетных снаряда выпущено по району Эт-Тайюни в Бейруте

Район блокирован армией

По району Западного Бейрута, где ранее произошла перестрелка, выпущены два ракетных снаряда. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", стреляли по Эт-Тайюни из района Айн ар-Румана.

Сообщений о том, кто стоит за ракетным обстрелом, пока не поступало. Ливанская армия перекрыла дороги, ведущие к тому месту, откуда, предположительно, велась стрельба.

Как сообщалось ранее, во время протестов против итогов расследования мощного взрыва в порту Бейрута, разрушившего город в 2020 году, началась перестрелка. Беспорядки спровоцировали снайперы, открывшие огонь из соседних домов. Сообщается о шести погибших и десятках пострадавших. Армия Ливана объявила, что откроет огонь по каждому, кто появится с оружием. В город ввели бронетехнику.

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