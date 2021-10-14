ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два ракетных снаряда выпущено по району Эт-Тайюни в Бейруте

15:37
  • четверг
  • 14 октября 2021

Район блокирован армией

По району Западного Бейрута, где ранее произошла перестрелка, выпущены два ракетных снаряда. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", стреляли по Эт-Тайюни из района Айн ар-Румана.
Крупный пожар вспыхнул на нефтехранилище в Ливане

Сообщений о том, кто стоит за ракетным обстрелом, пока не поступало. Ливанская армия перекрыла дороги, ведущие к тому месту, откуда, предположительно, велась стрельба.

Как сообщалось ранее, во время протестов против итогов расследования мощного взрыва в порту Бейрута, разрушившего город в 2020 году, началась перестрелка. Беспорядки спровоцировали снайперы, открывшие огонь из соседних домов. Сообщается о шести погибших и десятках пострадавших. Армия Ливана объявила, что откроет огонь по каждому, кто появится с оружием. В город ввели бронетехнику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бейрут
Бейрут
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.