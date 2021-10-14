ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Венгрии объяснили отказ от поставок газа через Украину

15:41
  • четверг
  • 14 октября 2021

Европе следует сотрудничать с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему его страна приняла решение отказаться от поставок газа через Украину.
Венгрия возмутилась из-за реакции Украины на контракт с Россией

"Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул министр, никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела Венгрии, а политика и идеология не должны смешиваться с энергетикой.

Также глава венгерского МИД заметил, что сегодня в Европе практически отсутствует интерес к сотрудничеству с Россией, что неправильно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.