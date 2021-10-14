В Венгрии объяснили отказ от поставок газа через Украину

Европе следует сотрудничать с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему его страна приняла решение отказаться от поставок газа через Украину.

"Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул министр, никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела Венгрии, а политика и идеология не должны смешиваться с энергетикой.

Также глава венгерского МИД заметил, что сегодня в Европе практически отсутствует интерес к сотрудничеству с Россией, что неправильно.

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