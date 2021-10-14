Рособрнадзор переадресовал регионам решение о дополнительных каникулах

При критической ситуации целесообразно изменить график каникул

Решение о введении дополнительных каникул в школах на фоне пандемии должно приниматься на уровне регионов. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что принимать какие-либо решения или давать рекомендации на федеральном уровне, не зная ситуации в конкретном субъекте Федерации, было бы неправильно. При этом в каждом регионе имеется отделение Роспотребнадзора, минздрав и оперштаб по COVID-19.

Вместе с тем Музаев подчеркнул, что целесообразно передвигать каникулы, чтобы обезопасить детей, учителей и родителей, в случае критической ситуации, сообщает ТАСС.

Анзор Музаев ранее рассказал, что введение экспресс-тестирования на коронавирус в российских школах позволит избежать перевода учеников на удаленную систему.

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