Disney снимет 50 азиатских фильмов и сериалов

На волне успеха Neflix

Как сообщил в четверг телеканал CNN, на волне успеха Netflix руководство стримингового сервиса Disney+ намерено выпустить более 50 фильмов и сериалов, произведенных в Азии.

Уточняется, что Disney представит новые шоу из Южной Кореи, Японии, Австралии и Индонезии.

Корейский контент, считают в компании, сейчас очень популярен. В частности, в Disney+ скоро выйдет романтическая дорама "Подснежник" с участницей южнокорейской группы Blackpink Джису.

Ранее стало известно, что корейский сериал Netflix "Игра в кальмара" установил абсолютный рекорд сервиса - за 25 дней с момента премьеры шоу набрало 111 миллионов просмотров.

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