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Смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет

16:07
  • четверг
  • 14 октября 2021

Показатель увеличился на фоне пандемии коронавируса

Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
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Эксперты ВОЗ подсчитали, что в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Рост смертности был зафиксирован преимущественно в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза.

Организация прогнозирует в 2021 и 2022 годах еще более существенный рост случаев туберкулеза и смертей от этой болезни. Специалисты отмечают, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году возникли проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним, как следствие, многим не был поставлен соответствующий диагноз.

При этом расходы на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза сократились в мире с 5,8 до 5,3 млрд долларов, цитирует РИА Новости доклад ВОЗ.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила ранее, что смертность от туберкулеза снизилась в стране по итогам пяти месяцев 2021 года на 10,4%.

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