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Путин призвал страны активнее использовать Севморпуть

16:00
  • четверг
  • 14 октября 2021

Это относится и к китайским партнерам

Возможности Северного морского пути надо использовать активно. Иностранным партнерам России это даст возможность наращивать торговые операции с Европой, заявил российский президент Владимир Путин.
Россия закроет Севморпуть для свободного прохода иностранных судов

"Приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", - сказал Путин на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Российский лидер подчеркнул, что Россия делает многое для развития маршрута – в частности, строит объекты инфраструктуры, совершенствует портовое хозяйство. Путин отметил, что в условиях бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла необходимость обеспечить кратчайший и экономически выгодный маршрут доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении, передает РИА Новости.

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