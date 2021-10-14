Дым от горящих торфяников парализовал жизнь в Екатеринбурге

Жителям города может помочь только ветер

Три человека пострадали в дорожной аварии в Челябинской области. Причиной ДТП стала очень плохая видимость на дороге. Смог пришёл из Свердловской области. Там горят торфяники. Ещё утром ГИБДД перекрыло движение по федеральной трассе Екатеринбург-Курган. Видимость была практически нулевая. В Екатеринбурге превышение предельно допустимого уровня вредных веществ в воздухе зафиксировано в нескольких микрорайонах.

Этот район в Екатеринбурге уже не соответствует своему названию. Солнца не видно совсем. Равно как и другую сторону дороги. Лишь светящиеся светофоры еле-еле различимы сквозь дымовую завесу. Ей затянуты все южные районы города.

"Ужасная погода. Дома дышать даже невозможно. Дымом пахнет и в подъездах, и в квартирах. Ужасно", - рассказала жительница Екатеринбурга Галина Кадрян.

Причина - горение торфяников на общей площади 120 гектаров. Сотрудники МЧС провели разведку с воздуха. Глубина, на которой происходит тление, - порядка девяти метров. По этой причине на поверхности практически нет огня, но много дыма. Идёт круглосуточная проливка торфяников. Во всех районах города мониторят качество воздуха.

"Выявлено 8 неудов. Наибольшая концентрация у нас - это улица Счастливая, 6. И по трём веществам превышения составили более 2 ПДК. Это оксид азота и взвешенные вещества", - сообщил Иван Вагнер, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Дым медленно стелется по земле, его становится всё больше и больше. В высоту он дошёл до десятого этажа. Местами на дорогах видимость - не более нескольких метров. Временно перекрыты два участка автодороги Екатеринбург - Курган. С перебоями работает аэропорт. Сообщается как минимум об одном рейсе, из Доминиканской республики, который не смог приземлится и ушёл на запасной аэродром. В некоторых школах в южных районах Екатеринбурга отменены занятия. Родители просто побоялись выводить детей на улицу. Было принято решение перевести все классы на дистанционное обучение. Не из-за коронавируса. Именно из-за сильного смога.

"Сейчас идут уроки в дистанционном формате без ущерба для образовательного процесса. Для нас самое главное было - принять решение, которое будет обеспечивать безопасность и здоровье наших детей", - сказала Инна Гумбатова, директор школы №215 в Екатеринбурге.

Торфяники горят не впервые, но похожей ситуации жители города не припоминают. Причина, что город накрыл столь плотный смог, - стечение обстоятельств. В регионе нет ветра.

"Ситуация будет благоприятна для скопления загрязняющих выбросов в атмосфере, поскольку будет определять погоду антициклон, ветер будет слабый, состояние атмосферы устойчивое, осадков не ожидается", - заявила Галина Шепоренко, главный синоптик свердловского Гидрометцентра.

И если с тлением торфяников рано или поздно справятся, то прогнать дым не получится. Поэтому улучшений стоит ждать только с усилением ветра. А это, по прогнозам синоптиков, произойдёт не ранее 17 октября.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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