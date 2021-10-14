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Лавров заявил, что Россия не допустит фальсификации истории

16:20
  • четверг
  • 14 октября 2021

На Украине и в Прибалтике открыто ведется пропаганда нацистских идей

В своем видеообращении к участникам IV глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия победы" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит энергично противодействовать попыткам некоторых стран фальсифицировать историю.
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"В последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны", - отметил глава МИД (цитата по ТАСС).

По его словам, на Украине и в Прибалтике открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, позиции национал-радикалов усиливаются.

Цель таких действий, уточнил Лавров, пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, поссорить страны и народы.

"Такая линия расшатывает базовые основы мироустройства, угрожает фундаментальным принципам обеспечения прав человека", - указал глава внешнеполитического ведомства.

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