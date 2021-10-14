Лавров заявил, что Россия не допустит фальсификации истории

На Украине и в Прибалтике открыто ведется пропаганда нацистских идей

В своем видеообращении к участникам IV глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия победы" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит энергично противодействовать попыткам некоторых стран фальсифицировать историю.

"В последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны", - отметил глава МИД (цитата по ТАСС).

По его словам, на Украине и в Прибалтике открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, позиции национал-радикалов усиливаются.

Цель таких действий, уточнил Лавров, пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, поссорить страны и народы.

"Такая линия расшатывает базовые основы мироустройства, угрожает фундаментальным принципам обеспечения прав человека", - указал глава внешнеполитического ведомства.

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