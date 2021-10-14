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Туроператоры формируют полетные программы в Египет

16:31
  • четверг
  • 14 октября 2021

После запуска чартеров цены на отдых снизятся

Туроператоры Tez Tour, TUI Россия и "Интурист" начали формировать полетные программы в Египет. Чартерное авиасообщение с этой страной, согласно решению оперштаба, будет возобновлено 9 ноября.
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"Tez Tour начал оперативную подготовку к выставлению собственной полетной программы на направлении", - приводит ТАСС сообщение компании.

Tez Tour планирует летать из Москвы и регионов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В TUI Россия также сообщили, что компания приступила к формированию полетных программ. Туры в ближайшее время опубликуют на сайте.

Как заявили в "Интуристе", рейсы будут выполняться из основных городов-миллионников. После запуска чартеров цены на отдых в Египте снизятся в среднем на 10-15%.

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