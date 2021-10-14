Президент Латвии заболел коронавирусом после вакцинации

Эгилс Левитс переносит COVID-19 в легкой форме

Президент Латвии Эгилс Левитс заразился COVID-19. Ранее политик прошел полный курс вакцинации и поэтому легко переносит заболевание.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу латвийского лидера, в четверг президент сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. До этого вечером в среду Левитс сдал экспресс-тест — он также показал положительный результат.

В апреле Левитс одним из первых среди высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он заразился коронавирусом в конце сентября.

С понедельника в Латвии в понедельник начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Жителям без прививок запрещено посещать магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости. Время работы торговых точек также ограничено. Кроме того, рекомендовано перевести максимум сотрудников предприятий на удаленку.

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