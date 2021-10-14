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Посольство Афганистана в Москве приостановит выдачу виз

16:50
  • четверг
  • 14 октября 2021

Это произойдет по техническим причинам

Консульский отдел посольства Афганистана в Москве приостанавливает работу с 18 по 22 октября, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
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"По техническим причинам с 18 по 22 октября 2021 года консульский отдел посольства будет закрыт", - сказано в сообщении.

Гражданам Афганистана в экстренных случаях рекомендовали обращаться по телефону 8 963 632 39 09.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ отметил, что нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана имеет особое значение для обеспечения безопасности на территории объединения.

"В стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов. Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", - сказал глава государства.

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