Посольство Афганистана в Москве приостановит выдачу виз

Это произойдет по техническим причинам
Консульский отдел посольства Афганистана в Москве приостанавливает работу с 18 по 22 октября, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
"По техническим причинам с 18 по 22 октября 2021 года консульский отдел посольства будет закрыт", - сказано в сообщении.
Гражданам Афганистана в экстренных случаях рекомендовали обращаться по телефону 8 963 632 39 09.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ отметил, что нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана имеет особое значение для обеспечения безопасности на территории объединения.
"В стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов. Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", - сказал глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram