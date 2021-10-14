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Telegram грозит новый миллионный штраф

17:06
  • четверг
  • 14 октября 2021

За отказ удалять незаконный контент

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол в отношении мессенджера Telegram. Речь идет об отказе площадки удалить запрещенный контент.
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"Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на суд.

Дата рассмотрения пока не назначена. Штраф может составить от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Всего с начала года Telegram получил штрафов в России на 40 миллионов за нежелание удалять противоправную информацию.

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