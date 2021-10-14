Информацию подтвердили в СБУ

Как сообщило со ссылкой на СБУ издание "Телеграф", российской певице Пелагее запретили въезд на Украину.

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке России Телегиной П. С.", - сказано в сообщении.

Согласно информации издания, Пелагея была среди членов жюри фестиваля КВН "Летний кубок чемпионов 2021", который прошел минувшим летом в Крыму.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности". В перечень попали в том числе Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия и Александр Розенбаум.

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