Депутаты Госдумы проведут беседу с руководством Google

Она состоится в конце октября

Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в конце октября депутаты обсудят с руководством Google соблюдение компанией российского законодательства.

"Мы пригласили, они откликнулись, 25 [октября] они готовы с нами коммуницировать в режиме видеоконференции", - сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

По словам Пискарева, обсуждаться будет в том числе "цензура".

Как уточнил депутат, необходимо выяснить, почему Google демонстрирует двойные подходы в исполнении законов по удалению из Сети противоправного контента. В частности, будет задан вопрос, почему в отношении России не действуют те же правила, что и в отношении США или Германии.

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