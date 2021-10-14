Собянин: через 6-7 лет на дорогах Москвы не останется дизельных автобусов

В столице сформирован самый большой в Европе парк электробусов, сообщил мэр

За 30 лет население Москвы выросло на треть, но тепловые выбросы при этом снизились на четверть. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Мэр отметил, что результат достигнут за счёт модернизации энергокомплекса столицы, который стал эффективнее и вместе с тем экологичнее. Кроме того, Москва вошла в топ-5 самых освещенных городов мира. Всё это - результат усилий 120 тысяч человек, которые работают в московском энергетическом комплексе.

Энергетика городов - одна из главных тем второго дня Российской энергетической недели. Ведь от работы топливно-энергетического комплекса во многом зависит и атмосфера в мегаполисе, и даже настроение горожан. О том, что конкретно на это влияет, сегодня на примере российской столицы рассказал мэр Москвы.

Самое главное - в домах тепло в любую погоду. В начале своего выступления Сергей Собянин уточнил, что в мире нет ни одного крупного города, как Москва, который бы находился в таких же суровых климатических условиях.

"Отопительный сезон в Москве начинается в сентябре и заканчивается в мае. В Москве сосредоточены крупнейшие системы электро-, водо- и теплоснабжения в мире. Никаких аналогов нет даже близко. Например, мощностей теплоснабжения в Москве вполовину больше, чем во всей Польше", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря реформе в топливно-энергетической сфере в столице уже на протяжении 10 лет практически не бывает крупных аварий, которые приводят к отключению электричества и отопления.

"Были ликвидированы угольные, мазутные котельные... Улучшилась экология, уменьшились тарифы, теплоснабжение города стало на порядок лучше, если раньше было 2-3 порыва в городе и отключения на много часов у жителей города тепла, сегодня это ЧП, которое бывает раз в 5 лет", - заявил Собянин.

Мэр рассказал и о том, что в процессе обновления энергетической инфраструктуры тарифы повышались только на уровне инфляции. А это значит, что москвичи практически не почувствовали это на своих кошельках. При этом город вложил в модернизацию один триллион семьсот миллиардов рублей. Сумма, которую сложно даже представить, но зато теперь результат этих инвестиций ощущают все москвичи. Говорили и о вопросах экологии, которая тесно связана с развитием энергетики. Столица планомерно переходит на электробусы.

"Сегодня в Москве самый большой в Европе парк электробусов, самый большой. К концу года их будет тысяча электробусов в Москве. А через 6-7 лет вообще не будет в Москве дизельных автобусов. Будет первый город в мире крупный, который полностью перейдет на электротранспорт", - пообещал Собянин.

Альтернативные виды топлива для транспорта активно внедряют во всем мире. В Шотландии, например, сейчас пытаются увеличить количество автобусов и автомобилей на водороде. И популяризируют его среди населения.

"Мы намеренно создали первую заправочную станцию для водородных транспортных средств и построили ее на главной дороге к аэропорту. То есть из аэропорта в центр города. Это наиболее популярная дорога, по которой так или иначе проезжают все горожане и гости города", - сказал Барни Крокетт, глава города Абердина, Шотландия.

Аналитики утверждают, что к 2050 году 70 процентов населения Земли будут жить в городах. Поэтому исполнительный директор Мирового энергетического совета Анжела Уилкинсон призвала всех участников уже сейчас серьезно работать над счастливым энергетическим будущим.

Екатерина Гоголева, Елена Сахно, Илья Ушаков, Андрей Булычев, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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