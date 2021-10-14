Путин наградил Маслякова орденом

За вклад в развитие средств массовой информации
На портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении телеведущего Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу", - сказано в указе.
В прошлом году Масляков опроверг появившиеся в Сети слухи о закрытии КВН. СМИ писали, что у программы больше нет денег.
"Кто-то выдает желаемое за действительное", - сказал ведущий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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