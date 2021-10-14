ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил Маслякова орденом

18:07
  • четверг
  • 14 октября 2021

За вклад в развитие средств массовой информации

На портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении телеведущего Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Масляков ответил на обвинения о поборах в КВН

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу", - сказано в указе.

В прошлом году Масляков опроверг появившиеся в Сети слухи о закрытии КВН. СМИ писали, что у программы больше нет денег.

"Кто-то выдает желаемое за действительное", - сказал ведущий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Масляков
Александр Масляков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.