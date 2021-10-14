Байден может встретиться с Макроном в Риме

Об этом сообщил источник в Белом доме

Как передает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, президент Соединенных Штатов Джо Байден, скорее всего, встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном в конце октября.

Уточняется, что произойдет встреча во время поездки Байдена на саммит G20 в Риме.

Также в Белом доме сообщили, что американский лидер встретится 29 октября в Ватикане с Папой Римским Франциском. Стороны обсудят климат и борьбу с пандемией, а также деятельность в рамках заботы о бедняках.

После саммита G20 Байден направится в Глазго для участия в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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