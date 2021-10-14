Собянин оценил московскую транспортную систему

МЦД оказались крайне востребованы у столичных жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал об успехах МЦД.

"Сегодня МЦД - самая востребованная линия. Каждый день передвигаются более полумиллиона людей. Построены новые станции, вокзалы, пересадки на метро и МЦК. Идет активное строительство МЦД-3, МЦД-4, в процессе - проектирование МЦД-5", - сообщил градоначальник.

По поводу хорд, мэр сказал, что они, пересекаясь друг с другом, формируют новый дорожный каркас Москвы, образуют своеобразное четвертое кольцо столицы.

"Центр перегружен, его надо разгружать. Хорды - правильная идеология с этой точки зрения. Вся стройка сопоставима с тремя "трешками" по сложности строительства. Эффект же достигается, когда проект реализован целиком. Некоторые эксперты считают, что транспортная сеть будет разгружена на 20%. И экология улучшится на 20%", - добавил глава города.

Все основные проекты по хордам будут закончены в 2023 году.

Что касается наземного транспорта, Собянин обратил внимание на то, что в Москве создана одна из лучших систем. Это, в частности, касается появления электробусов, первоклассных трамваев. Парк при этом будет обновляться и дальше. Постепенно электротранспорт вытеснит дизельный. Автобусы на моторном топливе уже не закупаются. В метро же идет программа по замене старых метровагонов.

Ранее Собянин сообщил, что рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Появится он рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.

"Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4", - отметил мэр.

По словам градоначальника, в итоге получится огромный транспортный узел

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