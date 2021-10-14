Собянин поделился планами по строительству школ и детсадов

Тема детсадов в новых районах сегодня стоит остро

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о строительстве в столице новых школ и детсадов.

"Возникает дефицит детсадов в новых микрорайонах, эта тема остро стоит. Важно, чтобы с запуском новых районов создавалась вся инфраструктура. За последние годы построены 500 школ и детсадов. Это большое социальное строительство", - заявил глава города.

По его словам, школы всегда нуждаются в обновлении оборудования. В этом году власти обеспечили младшие классы ноутбуками, чтобы они могли пользоваться услугами Электронной школы.

"Сейчас мы начали дискуссию по поводу программы обновления школ. Эту программу надо сделать системной, выработать новые стандарты и требования", - обратил внимание мэр.

Московская электронная школа стала спасением в пандемию, заметил Собянин. Была проработана вся технология дистанционных уроков. В систему включаются лучшие методики онлайн-образования.

Ранее Собянин отметил, что главными в системе образования являются учителя, которые заботятся о детях, учат их и дают путевку в жизнь.

Мэр назвал столичных педагогов одними из лучших в мире, а также отметил, что Москва занимает лидирующие позиции и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира.

Как обратил внимание глава города, учителя московских школ не просто дают хорошее образование - их отличает хорошее отношение к детям и к своему делу.

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