Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом

Заболеваемость выросла на 20-30%

Осенняя волна коронавируса – сложная и характеризуется высокой динамикой. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" . По его словам, за последние недели наблюдается прирост заболеваемости на 20-30%.

"К сожалению, эта динамика не уменьшается. Надо беречь себя, соблюдать санитарные нормы. И, конечно, надо вакцинироваться", - сказал мэр.

По словам Собянина, несмотря на то, что в течение 6 месяцев эффект от вакцины ослабевает, но привитые переносят коронавирус легче, чем не привитые.

"Нужно в первую очередь заботиться о себе. Не слушайте никого. Первоклассная вакцина, прошедшая все необходимые испытания. Все эти спекуляции про то, что вакцина страшная - это бредни", - сказал мэр, добавив, что ему жалко людей, которые сами себя пугают, а потом оказываются в реанимации.

Ранее в октябре Сергей Собянин сообщил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице была ожидаемой. Как уточнил мэр, в городе развернуто 12 тысяч больничных коек для пациентов с ковидом.

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