И более 70 самолетов - до 2027 года

Как сообщили в четверг в Ростехе, до конца этого года российские Вооруженные силы получат несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57.

"До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько - в этом году", - приводит сообщение госкорпорации РИА "Новости".

Там добавили, что Западу не дают покоя российские самолеты пятого поколения. Су-57 и "Чекмейт" часто становятся мишенью информационных вбросов. Зарубежные СМИ публикуют не имеющие никакой связи с действительностью "факты".

"Су-57 уже серийно производится и поставляется", - подчеркнули в Ростехе.

Ранее американское издание National Interest заявило, что Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года.

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