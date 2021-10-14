ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московский гид Michelin вошли 69 ресторанов

19:05
  • четверг
  • 14 октября 2021

Церемония вручения звезд столичным заведениям пройдет позже вечером

Гид Michelin по Москве состоит из 69 заведений. Для его составления эксперты на протяжении пять лет посещали московские рестораны и кафе, пишет ТАСС.

"Всего 69 ресторанов, которые стали частью выпуска для Москвы", - сказал международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленнек. Позже в четверг в "Зарядье" состоится церемония вручения звезд московским кафе и ресторанам.

Заммэра столицы Наталья Сергунина, комментируя вручение звезд Michelin ресторанам Москвы, заявила, что это является значимым событием для всего профессионального сообщества.

"Знакомство с нашей страной невозможно без знакомства с ее кухней. Высокий уровень гастрономической культуры, которого достигла Москва, - это заслуга рестораторов, шеф-поваров, кондитеров, официантов. Всех, кто работает в отрасли. Благодарю каждого из вас за ваш труд. Вы делаете город еще более привлекательным и гостеприимным. Вместе вы развиваете московскую гастрономию и добиваетесь действительно мирового признания", - сказала Сергунина на пресс-конференции (цитата по АГН "Москва").

Москва стала первым городом СНГ, в котором Michelin отметит заведения своими звездами и специальными знаками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Повара в ресторане
Повара в ресторане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.