В московский гид Michelin вошли 69 ресторанов

Церемония вручения звезд столичным заведениям пройдет позже вечером

Гид Michelin по Москве состоит из 69 заведений. Для его составления эксперты на протяжении пять лет посещали московские рестораны и кафе, пишет ТАСС.

"Всего 69 ресторанов, которые стали частью выпуска для Москвы", - сказал международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленнек. Позже в четверг в "Зарядье" состоится церемония вручения звезд московским кафе и ресторанам.

Заммэра столицы Наталья Сергунина, комментируя вручение звезд Michelin ресторанам Москвы, заявила, что это является значимым событием для всего профессионального сообщества.

"Знакомство с нашей страной невозможно без знакомства с ее кухней. Высокий уровень гастрономической культуры, которого достигла Москва, - это заслуга рестораторов, шеф-поваров, кондитеров, официантов. Всех, кто работает в отрасли. Благодарю каждого из вас за ваш труд. Вы делаете город еще более привлекательным и гостеприимным. Вместе вы развиваете московскую гастрономию и добиваетесь действительно мирового признания", - сказала Сергунина на пресс-конференции (цитата по АГН "Москва").

Москва стала первым городом СНГ, в котором Michelin отметит заведения своими звездами и специальными знаками.

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