Безработица в России снизилась до 4,4%

Общее число работающих россиян сегодня - 72,3 млн человек

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на Евразийском женском форуме, что уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей.

"Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 тысяч человек", - уточнил глава Минтруда (цитата по ТАСС).

Он добавил, что между мужчинами и женщинами структура безработицы сопоставима. Отличаются лишь доли процентов.

Общее число работающих россиян на сегодня составляет 72,3 миллиона человек.

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