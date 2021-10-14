ВОЗ выступила за создание мировой платформы против ковида

Страны должны проявить солидарность перед общей угрозой

В ходе своего выступления на сессии "Мир в эпоху пандемии и после нее. Наша готовность противостоять" в рамках III Евразийского женского форума представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общей мировой платформы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как отметила Вуйнович, солидарность - самое главное.

"Моя большая просьба к Евразийскому женскому форуму, чтобы пригласить всех женщин, всех ученых мира, чтобы прислушиваться к науке, и как внутри стран, так и между странами сделать общую платформу", - сказала представитель ВОЗ, которую цитирует ТАСС.

Она уточнила, что речь идет о платформе для обмена информацией о вирусе.

В начале пандемии между странами было недостаточно солидарности, добавила Вуйнович.

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