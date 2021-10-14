РФПИ сообщил о результатах исследования "Спутника Лайт" в Аргентине

Российский препарат продемонстрировал высокую эффективность

Как сообщил в Twitter Российский фонд прямых инвестиций, бустерный укол однокомпонетной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ. Это подтвердило исследование в Аргентине.

"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - сказано в сообщении.

Результаты исследования в Аргентине основаны на данных 1102 добровольцев, вакцинированных 12 разными комбинациями препаратов, добавили в РФПИ.

В фонде подчеркнули, что "Спутник Лайт" является эффективным бустером для вакцин Moderna, AstraZeneca, Cansino и Sinopharm. Это абсолютно безопасно.

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