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РФПИ сообщил о результатах исследования "Спутника Лайт" в Аргентине

19:47
  • четверг
  • 14 октября 2021

Российский препарат продемонстрировал высокую эффективность

Как сообщил в Twitter Российский фонд прямых инвестиций, бустерный укол однокомпонетной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ. Это подтвердило исследование в Аргентине.
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"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - сказано в сообщении.

Результаты исследования в Аргентине основаны на данных 1102 добровольцев, вакцинированных 12 разными комбинациями препаратов, добавили в РФПИ.

В фонде подчеркнули, что "Спутник Лайт" является эффективным бустером для вакцин Moderna, AstraZeneca, Cansino и Sinopharm. Это абсолютно безопасно.

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