Размер маткапитала пересмотрят с учетом фактической инфляции

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - сказал глава Минтруда Антон Котяков (цитата по "Интерфаксу").

12 октября президент Владимир Путин предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции. Он попросил депутатов Госдумы принять соответствующие изменения в закон.

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