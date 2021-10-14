Собянин: Основные строительные работы на московских хордах завершатся к 2023 году

Запуск хорд улучшит экологию на 20%
Основные строительные работы на московских хордах будут завершены к 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".
По его словам, хорды играют основную роль в формировании нового транспортного каркаса Москвы. Они образуют своего рода четвертое кольцо.
Собянин отметил, что сейчас центр столицы перегружен. Хорды призваны разгрузить его.
"Вся стройка сопоставима с тремя "трешками" по сложности строительства. Эффект же достигается, когда проект реализован целиком. Некоторые эксперты считают, что транспортная сеть будет разгружена на 20%. И экология улучшится на 20%", - сказал Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram