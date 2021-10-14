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Собянин: Основные строительные работы на московских хордах завершатся к 2023 году

20:58
  • четверг
  • 14 октября 2021

Запуск хорд улучшит экологию на 20%

Основные строительные работы на московских хордах будут завершены к 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".

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По его словам, хорды играют основную роль в формировании нового транспортного каркаса Москвы. Они образуют своего рода четвертое кольцо.

Собянин отметил, что сейчас центр столицы перегружен. Хорды призваны разгрузить его.

"Вся стройка сопоставима с тремя "трешками" по сложности строительства. Эффект же достигается, когда проект реализован целиком. Некоторые эксперты считают, что транспортная сеть будет разгружена на 20%. И экология улучшится на 20%", - сказал Собянин.

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