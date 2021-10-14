Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе

Президент Украины также принял участие в марше по случаю Дня защитников

Напор западных стран по "нормандскому формату" в отсутствии подвижек в его работе удивляет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что без выполнения Киевом Минских соглашений продвинуться дальше не получится. Владимир Зеленский сегодня побывал на линии соприкосновения в Донбассе и принял участие в Мариуполе в марше по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Свой марш, но в Киеве, провели националисты. И под занавес сожгли чучело президента.

Националистические лозунги и портреты Степана Бандеры как главного героя современной Украины. 10 тысяч бойцов запрещенных в России "Национального корпуса" и "Правого сектора" по центру Киева идут уверенно. Новый праздник - День защитника Украины - это, конечно, в их честь.

- Мы с 2014 года все воюем и воюем, пусть наши бойцы знают, что у них в тылу есть поддержка.

А вот поддержки от властей, считают радикалы, маловато. После марша его участники собирались было идти к администрации президента. Требовать от Владимира Зеленского законодательно запретить выборы в Донбассе. В разрез с подписанными Киевом минскими соглашениями. Но в последний момент передумали. Ограничившись тем, что прямо на Майдане Незалежности сожгли чучело в клоунском парике и с табличкой "Зе".

Впрочем, Зеленский и сам откровенно не спешит выполнять договоренности. Праздник президент отмечает в одной из военных гимназий. Где рассказывает ее 16-ти летним ученикам, что вполне возможно на фронт воевать против граждан своей страны придется отправиться и им.

"Это наш долг, и мы должны его выполнить. Чтобы однажды сказать: мир наступил. Донбасс и Крым снова с нами. И это реальность", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но в реальности все подобные заявления со стороны украинских властей совсем не приближают наступление мира в Донбассе, достичь которого - и это признает даже сам Зеленский - сегодня можно единственным способом - выполнением минских соглашений. Но их Украина саботирует с молчаливого согласия западных партнеров, которые вместо того, чтобы все-таки повлиять на Киев, потворствуют ему. Так, во время последнего саммита ЕС-Украина было принято заявление, где выполнения соглашений требуют уже от России, которую называют агрессором и участником конфликта на юго-востоке. Хотя в комплексе подписанных минских договоренностей указано: переговоры Киев должен вести с Донецком и Луганском.

"Когда мы спрашиваем немецких и французских соавторов минских договоренностей, подтверждают ли они такую необходимость прямого диалога, они говорят: давайте не будем говорить, кто здесь сторона, потому что мы считаем правильным оставить конструктивную неопределенность. Но вот теперь, вместо конструктивной неопределенности, госпожа Урсула фон дер Ляйен и господин Шарль Мишель вместе с господином Владимиром Зеленским прямо назвали Российскую Федерацию стороной конфликта. Мы хотим разобраться, что происходит в Евросоюзе и как дальше нужно работать", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Все это, разумеется, совсем не способствует возобновлению переговоров в "нормандском формате". О чем заговорили во Франции и Германии. Но в Москве отмечают: прежде Киев должен выполнить все то, о чем "нормандская четверка" договорилась на встрече в Париже в декабре 2019 года. Только так мирный процесс можно вывести из тупика.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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