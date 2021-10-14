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Собянин рассказал, как будет работать закон о преднамеренном нарушении тишины

21:07
  • четверг
  • 14 октября 2021

Наказывать будут только злостных нарушителей, пообещал мэр Москвы

Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" рассказал подробности закона о преднамеренном нарушении тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов и квадроциклов.

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Ранее были озвучены экспертные мнения разного характера. Автовладельцы и мотоциклисты также высказывали опасения, что штрафовать начнут всех.

"Мы не собираемся создавать специальное давление на автомобилистов. Речь идет только о хулиганских вещах, кратном превышении норм шума. Наказывать будут тех, кто преднамеренно, злостно нарушают закон. Это хамство беспредельное, мы живем в большом городе. Такое ощущение, что люди специально приезжают в спальные районы, на Патрики, чтобы всех на уши поставить, показать, какой я крутой парень. Да ты просто негодяй. Вопрос в манере поведения, так не должно быть", – заявил Собянин в интервью "ТВ Центру".

В сентябре Мосгордума поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов и квадроциклов в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в городскую думу и Госдуму проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и установить минимальный штраф на уровне пяти тысяч рублей, привязав его к мощности машины.

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