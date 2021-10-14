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Собянин назвал бредом заявления о вреде вакцин от COVID-19

21:19
  • четверг
  • 14 октября 2021

Мэр призвал горожан прийти и сделать прививку

Отвечая на вопросы москвичей в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что некоторые столичные жители пока отказываются прививаться от коронавируса.
Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 43 млн россиян

"Вакцина первоклассная, мирового уровня, прошедшая все испытания. Все спекуляции, что страшно, ужасно, это все бредни. Мне жалко людей, которые сами все это рассказывают, пугают близких, а потом оказываются в реанимации. Жалко и обидно, что этот человек мог привиться в свое время. Пожалуйста, придите и сделайте прививку", - сказал градоначальник.

Он добавил, что сегодня прививаются только треть людей старшего возраста, хотя именно они - в огромной зоне риска. 

Как сообщил мэр, среди тех, кто сделает прививку, будут разыгрываться 10 квартир.

"Нужно почувствовать, что ковид - не на один день. Мы все с этим будем долго жить", - отметил он.

Также Собянин напомнил, что Москва первая ввела обязательную вакцинацию для определенных групп населения - это врачи, учителя, соцработники, работники транспорта.

"Это решение не отменяется. По этому решению надо было привить не менее 60%, а сейчас - уже больше 70%", - обратил внимание глава города.

Собянин также уточнил, что вакцина спасает от тяжелой формы заболевания.

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